TBSの若林有子アナ（29歳）が、11月29日に公開された、TBS公式YouTubeチャンネルの“同期女子会”動画で、人生初インタビューをした相手について話し、「終わった瞬間、私泣いちゃって」と語った。TBSの近藤夏子アナ、篠原梨菜アナ、若林有子アナの同期3人が女子会を行い、転機になった仕事について話す中で、若林アナは「インパクトみたいなので言うと、人生初インタビューがシュワルツェネッガー。アーノルド・シュワルツェネッ