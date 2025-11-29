「ワイルドサイド ヨウジヤマモト（WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO）」が、アーティスト 内田すずめとのコラボレーションコレクションを発売する。12月6日から、ワイルドサイド ヨウジヤマモト公式オンラインストア、WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA、WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO HARAJUKU、「ヨウジヤマモト（Yohji Yamamoto）」 阪急MEN’S TOKYOで取り扱う。【画像をもっと見る】コラボアイテムは、渋谷のMIYASHITA PARK内に入居する