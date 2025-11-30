お笑いコンビ「ジャングルポケット」太田博久（41）の妻で、モデル・タレントの近藤千尋（35）が30日までに、自身のインスタグラムを更新。家族の近影を披露した。「だーいすき」と書き出した近藤。太田と、子供らとディズニーシーを訪れたとみられるオフショットを掲載した。コメント欄ではファンから夫婦円満の秘訣について質問が。近藤は「いい距離感！笑」と返信をしていた。他にも「幸せな写真で私もほっこり」「家族