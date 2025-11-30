【スポーツ時々放談】【スポーツ時々放談】ダルビッシュの変貌に重なる大リーグの変化…スポーツは変わるから面白いのだ慶応大学が横浜日吉にキャンパスを広げたのは昭和8年で、小泉信三がテニス部長から塾長に転身したその年、蝮谷テニスコートは完成した。マムシダニと読む。皇太子（現在の上皇）の教育係になる小泉は軟式庭球時代のエース。英国留学を機に硬式移行を提言し、蝮谷は硬式庭球=ローンテニスの拠点となった──