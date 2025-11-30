【週刊誌からみた「ニッポンの後退」】自民党はいつまで愛子さんを中ぶらりんにしておくのか…「女性天皇」の議論まったく進まず「皇室内幕 愛子さま（23）ラオスの奮闘で高市早苗首相（64）『買春法改正』の決意」これは女性セブン（12月4日号）の巻頭特集のタイトルである。天皇の長女・愛子さんは11月17日から22日まで、初めての海外公務となるラオスを訪問した。週刊文春（11月27日号）はかの地での歓迎ぶりをこう伝えてい