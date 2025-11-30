カルビーは、ジャガイモを極限まで薄くスライスした軽い食感が特徴の「ポテトチップス 超薄切り」シリーズから、新フレーバー「しあわせバタ〜」を12月8日に発売すると発表しました。全国のコンビニエンスストアで期間限定で扱われ、販売は2026年1月中旬までを予定しています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】「ポテトチップス 超薄切り」は、2020年に最薄のポテトチップスとして登場した「シンポテト」を基