◇明治安田J2リーグ第38節長崎1―1徳島（2025年11月29日鳴門大塚）チームを2度目のJ1昇格に導いた長崎の高木監督が、来季も続投することが分かった。22年12月から代表取締役兼CROを務め、今年6月に再び指揮を託された。高田社長はその手腕を高く評価し、指揮官自身も続投に意欲を示していたことから、来季も引き続き託すことを決めたという。