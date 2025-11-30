日本の高市早苗首相の「台湾有事の際の介入」示唆発言で中国が日本への旅行や留学を控えるよう命令を出した中で、中国の航空会社が日本便約900便を減便したことがわかった。日本経済新聞の報道によると、英航空情報会社シリウムの資料を分析した結果、27日基準で中国系航空会社が来月運航する予定だった日本行き路線5548便のうち16％にあたる904便の運休を決めた。日経は、25日時点の運休は268便だったが、2日間で3倍以上に拡大し