来年6月11日に開幕するFIFAワールドカップ26に向けて強化を行っているサッカー日本代表は、11月14日にガーナ代表と同月18日にボリビア代表と対戦し、いずれの試合も勝利を収めた。この勝利によって最新のFIFAランキングで18位となった日本は、12月5日（日本時間6日午前2時）に行われる抽選会をポッド2で迎えることが決まった。◆11月の試合を2連勝で切り抜けるガーナ戦、ボリビア戦ともに完全に展開を掌握しきれないなか、日本