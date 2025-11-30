低年収、非モテ、孤独──。これまで「弱者男性」はこうした属性で語られてきた。しかし今、“普通の男”たちの間でも「自分は弱い存在だ」と感じる人が急増している。広がる負の感情の正体は何なのか。男性たちの心に巣くう“呪い”の正体に迫った。【弱者感】じゃくしゃ-かん自分が社会の中で「劣っている・取り残されている・報われない側にいる」という主観的な感覚。実際の地位や収入、能力にかかわらず、相対的な劣位感・無