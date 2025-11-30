大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2024年11月20日記事は取材時の状況）＊＊＊秋を迎え、多くの企業は来年度入社予定の学生たちの内定式を実施。大学生なら卒業論文などはあってもあとは卒業を待つのみで、時期的に仲のいい友達と卒業旅行を計画している人もいるだろう。だが、卒業旅行