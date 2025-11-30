94歳の今も舞台に立つフラメンコダンサーがいる。小松原庸子さんはスペインを代表する伝統舞踊フラメンコを日本で広めた立役者だ。踊るために35歳で夫と離婚し、フラメンコにすべてを捧げてきた。なぜ小松原さんは踊り続けるのか。ノンフィクション作家の黒川祥子さんが取材した――。■和と洋の踊り、演劇を経験してフラメンコに日本フラメンコ界の創始者であり、94歳になってもなお、レッスン場に立ち、指導者としての腕を振るう