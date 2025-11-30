アレルギー予防にはオーガニック食材がいいとかヨーグルトがいいとか、さまざまな説がある。しかし、小児科医の森戸やすみさんは「ちまたで噂されるアレルギー予防策のなかには効果がないどころか、逆効果なものまである。注意が必要だ」という――。写真＝iStock.com／Satoshi-K※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Satoshi-K■アレルギーに関する間違った投稿が炎上先日、自民党元衆議院議員の山田みき氏が、SNSのX（エッ