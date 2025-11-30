94歳の小松原庸子さんは、スペインを代表する伝統舞踊フラメンコを日本で広めた立役者だ。無縁だったフラメンコにどのように出合い、今でも踊り続けているのか。ノンフィクション作家の黒川祥子さんが、フラメンコに捧げた小松さんの人生をたどる――。■日本のフラメンコ界を牽引してきた94歳JR中央線「高円寺駅」南口からすぐ近く、駅前の飲食街に隣接する住宅街の一角に、半世紀以上にわたり、日本のフラメンコ界を牽引してきた