【ロンドン＝横堀裕也】「恋に落ちたシェイクスピア」でアカデミー賞を受賞するなど、世界的に知られた英劇作家のトム・ストッパードさんが英南部ドーセットの自宅で死去した。８８歳だった。所属事務所が２９日に発表した。１９３７年、旧チェコスロバキアのユダヤ系家庭に生まれた。ナチスの迫害を逃れてシンガポールに移住し、インドでの生活を経て、少年時代に英国に渡った。６８年、シェークスピア劇の「ハムレット」の