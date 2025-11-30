◆報知新聞社後援女子プロゴルフツアーメジャー最終戦ＪＬＰＧＡツアー選手権リコー杯第３日（２９日、宮崎・宮崎ＣＣ＝６５４３ヤード、パー７２）女子ゴルフの今季メジャー最終戦の第３ラウンドが行われた２９日、地元・宮崎市の日章学園高校調理科の生徒が９番ホール脇でキッチンカー販売を行った。今大会は今季ツアーで優勝した柏原明日架（富士通）、荒木優奈（Ｓｋｙ）、菅楓華（ニトリ）ら卒業生が出場しており