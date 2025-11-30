女子陸上幅跳び選手の榎本樹羅（アストライア明石ＡＣ）が２８日、自身のＸを更新。筋肉ネタで反響を集めた。榎本は紅葉を楽しむオフショットを投稿。その際カーディガンを着用した上半身の首から左肩にかけて鍛え上げた筋肉が際立っており、「はあ、皆、まさか僧帽筋に気づいてないなんてことないよな？」と問いかけた。フォロワーからは「いい筋肉持ってるなー」、「肉体美」、「素敵な僧帽筋」、「刃牙かと思たわ」、「肩