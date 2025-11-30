2025年における社長の趣味で最も多かったのは「ゴルフ」――そんな調査結果が株式会社帝国データバンク（東京都港区）による「2025年『社長の趣味』調査」でわかりました。その一方で、80代以上を除く全年代で「ゴルフ」を趣味とする割合は減少しており、社長の趣味は全年代で多様化が進んでいることもわかりました。【表】年代別の「社長の趣味」を見る調査は、同社のデータベースから分析可能な各年約25〜27万社のうち、企業の代