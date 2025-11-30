＜JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ3日目◇29日◇宮崎カントリークラブ(宮崎県)◇6543ヤード・パー72＞先週22日に40歳の誕生日を迎え、12回目の出場となる藤田さいきが、終盤に見事な粘りを見せて首位と4打差の9位タイで最終日を迎える。2002年に38歳224日で優勝した高又順（韓国、こう・うすん）の大会最年長記録更新がかかる。【連続写真】40歳でも250ヤード！ムチのようにしならす藤田さいきのスイング14番でバー