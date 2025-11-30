ＪＲ神戸線が一部区間で運転を見合わせています。ＪＲ西日本によりますと、３０日午前８時半前、ＪＲ東姫路駅構内で、通過する上り新快速列車が線路内に入ってきた人をはねたということです。乗客約８００人にけがはないということです。事故の影響でＪＲ神戸線は、土山駅と相生駅の間で運転を見合わせているということです。