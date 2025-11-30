モデルで女優の河北麻友子（34）が30日までに自身のSNSを更新。近影を公開した。「My favorite time of the year」と書き出した河北。きらびやかな飾り付けの前でオフショットを撮影した。ロングスカートのスリットからは白い足がスラリ。美脚でファンを魅了した。ファンからは「似合ってます」「可愛すぎ！」「素敵なお衣装」「アクセサリーもお洋服も可愛いけど、麻友子ちゃんがめちゃカワイイ」「麻友子ちゃん格好可愛