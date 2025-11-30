マイナビニュース・エンタメチャンネルの新たな定番記事を目指すお試し企画「日曜トライアル」。今回は、様々な“受賞”を予想する「勝手に受賞予想」として、あす12月1日に発表される「『現代用語の基礎知識』選 T＆D保険グループ 新語・流行語大賞」の年間大賞・トップテン、さらにその登壇者を、これまで『現代用語の基礎知識』編集長にも複数回取材経験のある記者が独断で予想していく。「新語・流行語大賞」は、毎年ノミネー