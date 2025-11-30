11月8日付の日本海新聞の報道によると、漫画家・水木しげるのゆかりの地、鳥取県境港市で長らく開催されてきた「妖怪川柳コンテスト」が、第20回を最後に終了することが決まったという。主催者である境港観光協会はその理由を、生成AIで川柳が簡単に作れるようになってしまい、人間の創作物と見分けることが難しくなったためと発表している。今年の新語・流行語大賞にChatGPTの愛称「チャッピー」がノミネートされたように、今