【香港＝田村美穂、遠藤信葉】香港北部の大埔区で起きた高層マンション火災で、立ち入りが規制されていた現場周辺に２９日、読売新聞の記者が入った。周囲を漂う焦げた臭いが鼻を突く中、行方不明者を捜すため、警察官らが棟内に向かっていた。この日午前１１時過ぎ、地元警察による突然の案内で、内外の報道陣約４０人が規制線の中に入ることを許された。住民らの間で捜索活動の遅れなどに不安や不満が高まっており、当局が公