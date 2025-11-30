散歩人・高田純次がさまざまな場所で自由気ままに散歩する『じゅん散歩』。同番組が9月で放送10周年を迎えたことを記念して、7月28日（月）〜12月31日（水）は「じゅん散歩 祝 10周年」特別期間として、さまざまなスペシャル企画を展開してきた。12月1日（月）〜5日（金）の放送では「ロサンゼルスSP」の最終章となる第3弾が放送される。ハリウッド、リトルトーキョー＆リトルオーサカ、ベニスビーチ、ビバリーヒルズなどを舞台に