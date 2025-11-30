便に血が混ざる「血便」が見られた場合、自己判断せず医療機関での検査が重要です。血便の原因を調べるために、大腸カメラや必要に応じて胃カメラで内視鏡検査を行い、出血部位やポリープの有無を確認することができます。今回は、「血便」で受診した際の検査内容について坂口先生に詳しく解説していただきました。 監修医師：坂口 賀基（大塚駅前消化器内視鏡クリニック） 東京大学医学部医学科卒業。その後、東京大