Image: Amazon 段ボールに悩む民を救う、現代の聖剣。長きにわたるAmazonブラックフライデーセール。早めにポチった人はそろそろ玄関が段ボールで溢れてくるころではないでしょうか。それがセール名物段ボール地獄！この地獄を脱出するには、ひたすら頑張って開梱 → 畳むしかないのですが、そこに武器を授けましょう。 コクヨ ハコアケ チタン刃 ブラック 1,056円