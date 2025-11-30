子どもを育てていく中で、どうしても迷いや不安は出てきてしまうもの。時には親自身が、自分で自分を追い詰めてしまうことも……。そうならないために、まずは自分を責めてしまう「考え方のクセ」に目を向けてみよう。※本稿は、ハーバード大小児精神科医の内田舞『小児精神科医で3児の母が伝える 子育てで悩んだ時に親が大切にしたいこと』（日経BP）の一部を抜粋・編集したものです。自分を追い込んでしまう「考え方のクセ」に注