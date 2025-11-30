自分の母親こそ最高だと信じて疑わず、妻にも同じことを求める男性っていますよね。けれど、夫婦は親子とは違う他人同士。母親代わりのように扱われたらたまったものではありません。今回は、「母の味が一番！」と信じてやまない夫に振り回された、友人の体験談をご紹介します。 結婚後に太った夫