青森大は２５日、学生を経済的に応援しようと、学内のレストランで「ゼロ円定食」の提供を始めた。同大で昼食を無料で提供するのは初めてで、最近の食料品の価格高騰を受け、同大後援会が企画・実施した。定食は来年１月までに計６回、昼食４００食ずつが用意される。初日のメニューはハンバーグトマトソース定食とぶり照り焼き定食の２種類で、多くの学生らがおいしそうに頬張っていた。同大２年の学生（２０）は「最近は節