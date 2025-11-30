個人の知的能力を表す知能指数(IQ)は、学歴や収入、健康状態などを予測する要因のひとつであることがわかっています。新たな研究では「うるさい場所で話し言葉を聴き取る能力」に、IQが関連しているということが明らかになりました。The relationship between intellectual ability and auditory multitalker speech perception in neurodivergent individuals | PLOS Onehttps://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/jo