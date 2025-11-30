◇オランダ1部NECナイメヘン3―1スパルタ（2025年11月29日オランダ・ナイメヘン）NECナイメヘンのFW小川航基（28）がホームのスパルタ戦で2得点を挙げ、3―1の勝利に貢献した。開始10分にGKからのロングボールを味方が頭で落とし、小川が右に展開。折り返しを再び味方がポストプレーでつなぎ、小川が右足で左隅に蹴り込んで先制点を挙げた。1―0の前半終了にはPKを冷静に右隅に決めて追加点。後半25分にFW塩貝健人と交代