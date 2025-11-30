現在放送中の『仮面ライダーゼッツ』に南雲なすか役で出演する俳優の小貫莉奈が24日、自身のXを更新。“家族”が増えたことを明かした。【写真あり】小貫莉奈が報告「家族が増えました」ロポちゃんを抱っこする小貫莉奈小貫は「なんと、家族が増えました譲渡会で出会った、1歳2ヶ月の女の子です」と新しく迎えた愛犬を愛おしそうに抱っこする写真を公開。小貫は『仮面ライダー』（2022）では、我那覇冴／仮面ライダーロポ