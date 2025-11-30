30日、プレミアリーグ第13節では首位アーセナルと2位チェルシーの直接対決が行われる。両チームの勝ち点差は6ポイントあるが、この対戦は今季の優勝争いに大きな影響を与えることになるだろう。『ESPN』はミケル・アルテタ率いるアーセナルが攻守両面で完成されているのに対し、エンツォ・マレスカ率いるチェルシーにはまだまだ不安定なところがあると指摘。しかし今夏のクラブW杯を制覇するなど、予測不能なところがあるのも今の