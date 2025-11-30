昨季プレミアリーグを制した時の安定感はどこへ消えたのか。アルネ・スロット率いるリヴァプールが今季は大苦戦だ。今夏に加えた豪華新戦力アタッカーたちの苦戦など問題を挙げればキリがないが、情報サイト『Transfermarkt』は守備の崩壊を何よりの問題点に挙げている。先日にはチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第5節でPSVにホームで1-4の大敗を喫したが、今季のリヴァプールにとって3失点以上の敗北は珍しいものではない。