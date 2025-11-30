自身の創作物を他人に評価される環境に身を置くことは、かなりの勇気が必要になる。ただ、自分を信じてくれる人が1人でもいれば、その荒波に立ち向かうことができる。その“人”が人間ではなくても、その点は揺るがないだろう。Xに投稿された『ユウコさんとレイカちゃん』は、創作活動の葛藤や喜びを描いた漫画だ。 【漫画】『ユウコさんとレイカちゃん』を読む 親しみやすいキャラデザと共感しやすいストーリー