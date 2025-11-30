「カープレジェンドゲーム２０２５」（２９日、マツダスタジアム）広島のＯＢ総勢４５人が大集結した「ＣａｒｐＬｅｇｅｎｄＧａｍｅ２０２５」が２９日、マツダスタジアムで行われた。黒田博樹氏と前田智徳氏による夢の１打席対決が実現した。現役時代も紅白戦で１度しか対戦がないという２人。結果は前田氏が痛烈なライナーを右翼へ放つも右翼手・広瀬の好捕に阻まれた。黒田氏は先発した紅白戦でも１回無安打無失