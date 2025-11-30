「カープレジェンドゲーム２０２５・ＯＢ紅白戦、広島４−１カープ」（２９日、マツダスタジアム）広島のＯＢ総勢４５人が大集結した「ＣａｒｐＬｅｇｅｎｄＧａｍｅ２０２５」が２９日、マツダスタジアムで行われた。マウンド上での姿は、とても８１歳に見えなかった。力強い腕の振りと軽快な身のこなしに、ファンの視線が吸い寄せられていく。チーム「Ｈｉｒｏｓｈｉｍａ」の監督を務めたデイリースポーツ評論家・安