◆りそなＢ２リーグ第１０節信州７６−６４ベルテックス静岡（２９日・ホワイトリング）西地区最下位のベルテックス静岡が信州との第１戦を６４―７６で落とし、５連敗を喫した。４点リードで迎えた第４クオーターに大失速。勝負どころでわずか４得点に終わり、逆転負けした。マークしていた相手シューターのＰＧ土家大輝（２５）には３点シュートを７本決められるなど両チーム最多２９得点を奪われ、借金はチームワーストを