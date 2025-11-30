◆高円宮杯Ｕ―１８サッカープリンスリーグ東海▽第１７節藤枝明誠４―１磐田Ｕ―１８（２９日、静岡・藤枝総合運動公園）２位の磐田Ｕ―１８は藤枝明誠に１―４で大敗も、３位の浜松開誠館が帝京大可児に敗れたため２位が確定。プレミアリーグプレーオフ（ＰＯ）出場を決めた。藤枝明誠の粘り強い守備に阻まれ完敗。ＭＦ石塚蓮歩（３年）は「ミスで崩れた」と厳しい表情も、「高体連のチームは強度が高い。ＰＯに向けていい