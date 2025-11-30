メッツからFAとなっていたライアン・ヘルズリー投手（31）がオリオールズと契約合意したことが29日（日本時間30日）、明らかになった。スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」のケイティー・ウー記者はじめ、複数の米メディアが伝えた。同投手は2015年のMLBドラフト5巡目（全体161位）でカージナルスに入団し、19年にメジャーデビュー。22年にはオールスターゲームにも出場し、24年には65試合の登板で7勝4敗49セーブ、防御率2