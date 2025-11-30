相模鉄道が発表した「2024年度 駅別1日平均乗降人員」。JR線・東急線との相互直通運転が定着し、沿線の人の流れに大きな変化が起きています。特に注目なのが、大規模商業施設が開業したゆめが丘駅の利用者急増と、直通線の結節点である新横浜駅の躍進です。本記事では、最新の乗降人員ランキングベスト10とワースト5を紹介するとともに、再開発が進む沿線の現状をお伝えします。相模鉄道の駅別1日平均乗降人員ランキングまずは、相