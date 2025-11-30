お笑い芸人・永野が、ある伝説的なバンドの名曲の歌詞に対し、若い頃は「意味が分かんなくて…」と全く共感できなかったことを明かした。11月26日（水）に配信されたテレ朝Podcast『永野とモグライダー芝のぐるり遠回り』。番組の中で永野は、財津和夫が作詞したチューリップの楽曲（『青春の影』）の一節、「自分の大きな夢を追うことが今までの僕の仕事だったけど」「君を幸せにするそれこそがこれからの僕の生きるしるし」