[11.29 エールディビジ第14節 NEC 3-1 スパルタ・ロッテルダム]オランダ・エールディビジは29日に第14節を行った。FW小川航基、MF佐野航大、FW塩貝健人が所属するNECと、MF三戸舜介が所属するスパルタ・ロッテルダムの対戦は、NECが3-1で勝利した。NECは日本人対決となった前節・フェイエノールト戦で塩貝が2ゴールの活躍を見せて逆転勝利。今節は小川が最前線で、リーグ戦全試合でフル出場している佐野がボランチで先発起用、