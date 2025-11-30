【プレミアリーグ第13節】(Tottenham Hotspur Stadium)トッテナム 1-2(前半0-2)フルハム<得点者>[ト]モハメド・クドゥス(59分)[フ]ケニー・テテ(4分)、ハリー・ウィルソン(6分)<警告>[ト]ミッキー・ファン・デ・フェン(30分)、デスティニー・ウドジェ(49分)、ランダル・コロ・ムアニ(90分+4)[フ]ラウール・ヒメネス(78分)、ベルント・レノ(90分+1)観衆:60,546人