「iPhone 17」シリーズの成功により、アップルがサムスンを抜いて世界一のスマートフォンメーカーになると、調査会社のCounterpoint Researchが報告しています。 ↑しばらく人気は続きそう（画像提供／Bagus Hernawan／Unsplash）。 Counterpoint Researchの最新のレポートによれば、2025年におけるiPhoneの販売台数は前年比10%の成長を記録する見込みとのこと。一方、Galaxyの販売台数は前年比4.6％の増加となります。これ