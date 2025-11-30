●信用売り残増加ランキング【ベスト50】 ※11月21日信用売り残の11月14日信用売り残に対する増加ランキング。 （株式分割などがある場合は換算して算出） ―― 東証プライム：1606銘柄 ―― (単位は千株) 銘柄名前週比 売り残信用倍率 １． Ｊディスプレ 7,331 22,1470.86 ２． サーラ