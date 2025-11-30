世界的音楽家・坂本龍一さんがガンに罹患して亡くなるまでの3年半にわたる闘病生活と創作の日々を自らつづった「日記」を軸にしたドキュメンタリー映画『Ryuichi Sakamoto: Diaries』が公開中だ。29日には公開記念舞台あいさつが都内のTOHOシネマズ シャンテで行われ、朗読を務めた俳優・ダンサーの田中泯、大森健生監督が登壇した。【動画】『Ryuichi Sakamoto: Diaries』予告編■国際エミー賞受賞の報告に大きな拍手上映後の