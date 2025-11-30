宝塚歌劇団元星組トップスターの安蘭けいと元月組トップスターの瀬奈じゅん。退団後もさまざまな舞台作品に引っ張りだこで、その輝きを増し続ける2人が、ミュージカル『ブラッド・ブラザーズ』で待望の初共演を果たす。運命に翻弄される双子の人生を描く本作で対照的な母親を演じる安蘭と瀬奈に話を聞くと、宝塚音楽学校で1期違いという関係性がたっぷりと伝わるインタビューとなった。【写真】宝塚音楽学校で本科・予科の関係だ