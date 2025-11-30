◆高円宮杯Ｕ―１８サッカープリンスリーグ東海▽第１７節帝京大可児４―２浜松開誠館（２９日、浜松開誠館総合グラウンド）浜松開誠館は帝京大可児に２―４で敗れて３位が確定し、プレミアリーグプレーオフ進出を逃した。両校は第１０４回全国高校サッカー選手権（１２月２８日開幕）の２回戦で対戦する可能性があり、イレブンは“前哨戦”での敗戦を糧に前進することを誓った。前半だけで今季最多の３失点。主将のＭＦ川合